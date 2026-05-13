Главные новости за 13 мая. Кавказ

С января по апрель 2026 года в Ставропольском крае было зарегистрировано 143 юридических лица, что на 28,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сейчас в регионе действует более 20,7 тыс. юридических лиц.

В 2025 году экспорт напитков из Ставропольского края увеличился на 25,3%, составив $6 млн. Местные предприятия экспортировали 10,8 тыс. т продукции в 19 стран.

В Ставрополе средняя стоимость новых квартир показала самый быстрый рост в России — 10,4%. В пятерку рейтинга вошел также Владикавказ (+2,5%).

В первом квартале 2026 года жители Ставропольского края приобрели 303,4 тыс. упаковок антигистаминных препаратов, что на 12% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда объем продаж составлял 350,1 тыс. упаковок.

В региональном индустриальном парке «Зеленокумск» в Советском округе планируют запустить деревообрабатывающий комплекс и производство стройматериалов за 200 млн руб.

В первом квартале 2026 года было проведено 380 проверок бизнеса, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Следствием стало снижение предупреждений на 20%, а количество консультаций бизнеса возросло до 87%.