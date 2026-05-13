Главные новости за 13 мая. Новороссийск

В Анапе обвинили в получении взятки бывшего заместителя начальника районного отдела полиции. По материалам следствия, он получил 2,2 млн руб.

Двоих подозреваемых в передаче данных о военных объектах ВСУ задержали в Новороссийске.

Некоторые виды овощей подорожали до 12% за неделю в Новороссийске.

По итогам 2025 года Новороссийский зерновой терминал отгрузил более 5,4 млн т груза на экспорт. Показатель сократился по сравнению с 2024 годом.

В Новороссийске перед наступлением лета проверили работоспособность кондиционеров в общественном транспорте. Из 97 проверенных автобусов в 16 системы кондиционирования не работают, либо вовсе отсутствуют.

Новороссийск вошел в топ востребованных городов для отдыха на майских праздниках.

На участке пляжа протяженностью 3 км в Анапе завезли необходимый объем песка.

В Новороссийске планируют заменить 61 остановочный комплекс. В настоящее время специалисты согласовывают размещение рекламы на остановочных объектах.