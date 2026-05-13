Главные новости за 13 мая. Сочи

Сочи и Минеральные Воды вошли в число направлений, где перед началом летнего сезона заметно снизились цены на авиабилеты. Средняя стоимость минимального тарифа без багажа на рейсы в Сочи в начале июня снизилась на 18,4%, а для перелетов в Минеральные Воды снижение составило 37,7%.

Краснодарский краевой суд взыскал с группы сочинских застройщиков 723,9 млн руб. по делу о самовольном строительстве. Решение вынесла судебная коллегия по гражданским делам, оно вступило в законную силу.

Российский суд заочно арестовал командира ВСУ Александра Щепцова, которого обвиняют в атаках на гражданские объекты в Туапсе и акватории Черного моря. Ему также вменяют ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сочи планирует завершить восстановительные работы после крупного оползня в Хостинском районе к декабрю 2026 года. Масштабные противооползневые мероприятия сейчас продолжаются на улице Изобильной.

В аэропорту Сочи таможенники выявили два случая незаконного перемещения наличной валюты через границу. По итогам проверок у пассажиров изъяли крупные суммы денег и возбудили административные дела.

Сезон морского пассажирского сообщения между Сочи и Сухумом откроется 15 мая. Отправление из Сочи запланировали на 09:00, обратный рейс из Сухума — на 16:00.

Сочи стал лидером среди российских городов по снижению стоимости квартир в новостройках в апреле 2026 года. Средняя стоимость квартиры на первичном рынке в Сочи за месяц снизилась на 5,8% и составила 16,1 млн руб.