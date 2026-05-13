Два человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой в Волгограде

Два человека пострадали в результате аварии с двумя грузовиками и легковым автомобилем на ул. Лазоревой в Волгограде, сообщили V1.RU в облздраве. Пострадавших госпитализировали в больницу №15.

В ГИБДД журналистам сообщили, что автоцистерна столкнулась с КАМАЗом. Легковушка, пытавшаяся уйти от удара, наехала на бордюр и перевернулась.

Очевидцы сообщают о сорванном прицепе у КАМАЗа. Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка на выезде из Красноармейского района в сторону центра.

Нина Шевченко