СК выяснит, почему жильцов ветхого дома на Энтузиастов в Саратове не расселяют

Уголовное дело возбуждено в Саратове из-за обрушения потолка в многоквартирном доме на проспекте Энтузиастов, 74 1 мая (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СКР.

Здание признали аварийным еще в 2018 году, но жильцов до сих пор не расселили. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего и занимается восстановлением прав граждан.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Исполнения поручения контролирует центральный аппарат СК.

Нина Шевченко