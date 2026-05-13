Альфа-банк перезапускает Фонд немалого бизнеса. Инициатива направлена на развитие уникальных бизнес-проектов. Она предлагает участникам расширенные возможности для роста, масштабирования и выхода на новый уровень. Общий призовой фонд составляет 100 млн руб. Каждый месяц фонд будет выбирать девять победителей, в три раза больше, чем в прошлом году. Они сами определят формат приза: финансовая поддержка на развитие, обучение в Московской школе управления «Сколково» или рекламная кампания с интеграциями у известных блогеров. «Это проекты с большим потенциалом, готовые заявить о себе на всю страну»,— отметил директор малого и микробизнеса Альфа-банка Денис Осин.

Госдума ратифицировала соглашение о торговле услугами и инвестициями между Россией и ОАЭ. Российские поставщики услуг и инвесторы смогут вести свою деятельность без ограничений в таких сферах, как компьютерные услуги, технические испытания и консультирование, ремонт морских и воздушных судов, железнодорожная перевозка, услуги в сфере управления.

«Форвард Энерго» может не выплатить дивиденды за прошлый год. Годовое собрание акционеров назначено на 16 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в нем, 23 мая.