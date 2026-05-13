На Ставрополье прокуратура организовала проверку по факту пожара на АЗС

Прокуратура Шпаковского района проводит проверку по факту пожара на АЗС в хуторе Темнореченском. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Особое внимание уделяется вопросам оказания пострадавшим необходимой медицинской помощи.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственным органом, находятся на контроле прокуратуры.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», два человека пострадали во время пожара на автозаправочной станции на 23-м км дороги Астрахань — Элиста — Ставрополь.

Наталья Белоштейн

