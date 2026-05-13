На Ставрополье прокуратура организовала проверку по факту пожара на АЗС
Прокуратура Шпаковского района проводит проверку по факту пожара на АЗС в хуторе Темнореченском. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края
По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Особое внимание уделяется вопросам оказания пострадавшим необходимой медицинской помощи.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственным органом, находятся на контроле прокуратуры.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», два человека пострадали во время пожара на автозаправочной станции на 23-м км дороги Астрахань — Элиста — Ставрополь.