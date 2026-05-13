«В целом ничего страшного»

Устный экзамен по истории для девятых классов введут в 2028 году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Сейчас начинается обсуждение со всеми заинтересованными сторонами: учителями, школьниками и экспертами. Планируется, что испытание будет проходить в форме собеседования, однако без него не допустят до основного государственного экзамена. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что с нововведением могут возникнуть трудности.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе доклада председателю правительства напомнил, что с 2028 года для выпускников девятых классов будет введен новый обязательный экзамен — история, сдавать который станут в устном формате. Наверное, в связи с актуальностью темы нужно повторить, что нововведение появится не сейчас, а спустя год-два. Хотя будущим выпускникам, вероятно, следует иметь это в виду.

Как бы то ни было, план такой: сначала пройдет обсуждение, в первую очередь с учителями и экспертами, затем так называемая апробация и только после этого — непосредственное внедрение экзамена в образовательную программу. Предполагается, что это будет собеседование, без которого не допустят к ОГЭ.

Зачем это нужно? Среди основных причин новшества называется борьба с фальсификацией истории. То есть ученик российской школы должен быть политически грамотным и уметь правильно расставлять акценты.

Сейчас в РФ вернулась официальная оценка исторических событий, ее и следует придерживаться, без всяких там версий. К слову, это серьезно облегчает задачу подготовки к экзаменам. Не нужно брать в голову лишнее, изучать разные точки зрения или всякие так разнообразные научные труды, непонятно кем и где написанные. Следует просто выучить тот или иной параграф и ясно, членораздельно и без запинок рассказать, кто на кого напал, кто враг, кто друг.

Государство, безусловно, нужно укреплять. В целом ничего особенного не анонсируется, не стоит особо волноваться. Но есть, конечно, небольшая проблема. Ее суть в том, что в Российской Федерации, в отличие от СССР, нет четко оформленной государственной идеологии. В этой связи оценка исторических событий может не то чтобы меняться, но корректироваться. Кроме того, сами авторы нового единого учебника по истории признают наличие этих самых разных версий и взглядов, например, о роли товарищей Сталина и Берии. Или вот есть такие понятия, как «брежневский застой» или «горбачевская перестройка». Как все это трактовать? А опричники Ивана Грозного? В целом прогрессивное явление или все-таки не очень? И кто такие «плохие бояре», и были ли среди них хорошие?

Сложно сказать, удастся ли все свести к единому знаменателю за два последующих года, дабы ученик не запутался.

В целом нехорошо будет, если новый экзамен в массовом порядке школьники начнут заваливать. Это что же получится? В таком случае могут возникнуть претензии к составителям учебников, раз дети не могут разобраться в темах, очень сложно им. В качестве вывода можно лишь повторить, что консультации с учителями и экспертами действительно нужны. Без них непросто будет подойти к апробации, а тем более — внедрению.

Дмитрий Дризе