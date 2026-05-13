Объем инвестиций в экономику Степновского округа увеличен на 29%

В 2025 году объем инвестиций в экономику Степновского округа составил более 1,1 млрд руб, что на 29 % выше год к году. В округе реализуется 11 инвестпроектов в сельскохозяйственной, перерабатывающей, спортивной отраслях и торговле. Об этом сообщает министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рассматривается возможность создания агропромышленного предприятия на уже существующей инфраструктуре. Это позволит привлечь дополнительные 100 млн руб. инвестиций и создать более 30 новых рабочих мест.

