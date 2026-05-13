«Уфимское ожерелье» становится длиннее

Уфа продолжает преображаться. Новый этап реализации масштабного проекта «Уфимское ожерелье» стартовал на участке, который особенно дорог горожанам. ГК «Первый Трест» ведёт работы по созданию 4 километров современной велопешеходной тропы, которая начинается сразу за жилым кварталом «Лесное ожерелье» и протянется до знакомого каждому уфимцу «Висячего камня».

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Уфа — город удивительных контрастов: стремительные магистрали соседствуют здесь с живописными лесными массивами и крутыми склонами. И именно холмистый рельеф, ещё недавно считавшийся препятствием, сегодня превращается в новую облагороженную часть «Уфимского ожерелья». Четыре километра тропы, которые начинает обустраивать ГК «Первый Трест», пройдут в непосредственной близости от современного жилого квартала «Лесное ожерелье» — и это не случайно.

Девелопер, известный своим ответственным подходом к созданию комфортной городской среды, берётся за территорию, которую долгие годы обходили стороной. Сложный, пересечённый рельеф с перепадами высот, густая растительность, старые заброшенные гаражи и погреба — вот лишь некоторые из вызовов. Но именно здесь, по замыслу архитекторов и экологов, должен пройти один из самых живописных отрезков «Уфимского ожерелья».

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Для людей, а не для отчётности

Цели проекта просты и понятны каждому горожанину: создать по-настоящему комфортную общественную среду, повысить эстетику пространства и, что особенно важно, сделать район доступным для маломобильных групп населения и родителей с колясками. Но главное — подарить уфимцам и гостям столицы новый велопешеходный маршрут, который органично свяжет жилые кварталы с природой.

Что уже есть

Местные жители уже оценили главное: асфальтированную тропу. Ровную, удобную для пеших прогулок, пробежек и велосипедов. А для юных жителей квартала построена современная детская площадка с безопасным покрытием и игровыми комплексами.

Да, это только начало. Впереди — установка освещения, лестниц, пандусов, навигации, скамеек, озеленение и многое другое. Но уже сейчас видно: территория оживает и становится частью городского «ожерелья».

Как это связано с КРТ?

Комплексное развитие территории подразумевает, что застройщик отвечает не только за стены домов, но и за среду вокруг. ГК «Первый Трест» последовательно реализует этот принцип: жилой квартал «Лесное ожерелье» органично дополняется качественной пешеходной и рекреационной инфраструктурой. Тропа «Уфимское ожерелье» становится естественным продолжением района — местом, куда хочется выходить каждый день.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Почему это важно

Для Уфы, где долгие годы не хватало связанных между собой прогулочных маршрутов, каждый новый километр «Уфимского ожерелья» — событие. А когда этот километр появляется прямо у дома, в шаговой доступности для сотен семей, ценность становится ещё очевиднее. Не нужно ехать в парк на машине. Вышел из подъезда — и ты уже на тропе. Вокруг лес, свежий воздух, под ногами — удобный асфальт.

Вместо итога

Работы продолжаются. Совсем скоро на тропе появится освещение, пандусы, навигация и новые зоны отдыха. Но уже сегодня можно прийти и пройтись по новому участку «Уфимского ожерелья». Посмотреть, как становится красиво.

