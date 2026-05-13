На Ставрополье с июня начнется расчистка русел четырех рек
В 2026 году в Ставропольском крае состоится расчистка русел четырех рек. Об этом сообщил в ходе прямой линии в Центре управления регионом министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Олег Безменов.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Как пояснил господин Безменов, планируется расчистка русел рек Томузловка и Горькая в селе Александровском, а также русла реки Калаус в Светлограде. Также планируется завершить работы по расчистке балки Чограй в селе Арзгир.
«Уже по всем объектам заключены госконтракты. Планируем с 1 июня начать «физические» работы»,— уточнил министр.