На Ставрополье с июня начнется расчистка русел четырех рек

В 2026 году в Ставропольском крае состоится расчистка русел четырех рек. Об этом сообщил в ходе прямой линии в Центре управления регионом министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Олег Безменов.

Как пояснил господин Безменов, планируется расчистка русел рек Томузловка и Горькая в селе Александровском, а также русла реки Калаус в Светлограде. Также планируется завершить работы по расчистке балки Чограй в селе Арзгир.

«Уже по всем объектам заключены госконтракты. Планируем с 1 июня начать «физические» работы»,— уточнил министр.

