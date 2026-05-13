В Дагестане задержали сотрудников детсада после травмы у трехлетнего ребенка

В Республике Дагестан в отношении заведующей детским садом возбуждены уголовные дела по факту травмирования трехлетнего ребенка по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет) и ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Сотрудники детсада задержаны. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 8 мая 2026 года в одном из дошкольных образовательных учреждений Махачкалы воспитанница сада получила травму стопы, которую родители обнаружили только дома. Ей оказана медицинская помощь.

Двое задержанных сотрудников заключены под стражу, в отношении третьей фигурантки судом рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн