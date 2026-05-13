В 16 автобусах Новороссийска не работают кондиционеры

Специалисты управления транспорта Новороссийска проверили системы кондиционирования в общественном транспорте. В 16 автобусах из 97 кондиционеры не работают, либо вовсе отсутствуют. Об этом сообщил заместитель главы города Александр Гавриков.

Проверка общественного транспорта была организована в преддверии летнего сезона. По словам Александра Гаврикова, в настоящее время специалисты провели мониторинг менее 100 единиц общественного транспорта.

Перевозчикам направили уведомление о необходимости обеспечения транспорта системами кондиционирования. Кондиционеры должны заработать в штатном режиме во всем общественном транспорте Новороссийска к началу лета, подчеркнул заместитель главы.

