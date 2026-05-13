При пожаре на АЗС в Ставрополье пострадали два человека

Два человека пострадали во время пожара на автозаправочной станции в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, 13 мая в Шпаковском округе на 23-м км дороги Астрахань – Элиста – Ставрополь загорелся автомобиль, после пламя перекинулось на заправочную колонку.

Пожар на АЗС «Султан» ликвидирован на площади 15 кв. м. Погибших нет, среди пострадавших детей нет.

