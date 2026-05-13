Строительство Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 1 2 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет 2 3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 3 4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 5 5 Дальневосточный федеральный университет 4 6 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 6 7 Донской государственный технический университет 11 8 Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 7 9 Сибирский федеральный университет 10 10 Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) 8 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год