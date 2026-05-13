Новороссийск вошел в топ популярных городов для поездок на майские праздники
Новороссийск, Геленджик, Анапа и Сочи стали самыми востребованными городами для поездок в период майских праздников. Всего Краснодарский край посетили более 615 тыс. человек, сообщил министр курортов региона Василий Воробьев.
С 1 по 11 мая на Кубани работали свыше 3 тыс. объектов размещения, они включают в себя 267 тыс. мест. Средняя заполняемость отелей и гостиниц в Новороссийске составила 68%, в Геленджике — 71%. Самый высокий показатель зафиксирован в Сочи, где заполняемость достигла 77%.
Министр курортов Кубани заявил, что порядка 216 тыс. отдыхающих приехали в Краснодарский край на однодневные экскурсии. Количество однодневных туристов выросло на 3 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.