Провалились третьи торги по благоустройству сквера Танкистов в Орле за 131 млн

Третьи торги по благоустройству территории сквера Танкистов в Орле, объявленные 23 апреля, признали несостоявшимися, поскольку не поступило ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла 131,4 млн руб. Соответствующая информация появилась в ЕИС «Закупки».

По условиям технического задания от подрядчика требовалось в срок до 31 июля 2027 года отремонтировать стелы, привести в порядок братскую могилу и постамент памятника «Танк Т-34», наладить системы электроснабжения и видеонаблюдения, установить бордюры, провести озеленение территории и ряд других работ. Источником финансирования был указан бюджет города Орла.

Первые торги по благоустройству сквера объявили 20 марта. Начальная цена контракта также составляла 131,4 млн руб. Процедура была приостановлена по жалобе курского ООО «Управление капитального строительства» Артема Шеханина. УФАС признало жалобу необоснованной, но 1 апреля по решению заказчика определение подрядчика было отменено.

Вторые торги с аналогичной максимальной ценой контракта стартовали в начале апреля. Жалоб на процедуру не поступало, равно как не поступило ни одной заявки от потенциальных подрядчиков.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в апреле в Орле также определили подрядчика для установки арт-объекта «Флагшток» высотой 45 м на территории сквера Орловских литераторов. Контракт стоимостью 9,8 млн руб. подписали с индивидуальным предпринимателем Андреем Похвищевым, зарегистрированным в Республике Калмыкия.

Денис Данилов