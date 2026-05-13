Под Новороссийском ограничат движение транспорта 16 мая
В селе Большие Хутора под Новороссийском перекроют дороги 16 мая для проведения седьмого этапа Татнефть Кубка России по ралли «Абрау-Дюрсо 2026», сообщили в пресс-службе администрации города.
Движение всех видов транспорта будет ограничено с 09:00 до 17:00 на участке в районе виноградников Абрау-Дюрсо. Меры принимаются для обеспечения безопасности во время проведения соревнований.
Жителей Новороссийска призвали заранее продумать альтернативные маршруты движения.