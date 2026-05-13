На Ставрополье выявили два случая КГЛ и один случай клещевого боррелиоза

С 4 по 10 мая в Ставропольском крае зафиксировано 128 случаев укусов клещей (с начала 2026 года — 744). Медицинские специалисты выявили два случая крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) и один случай клещевого боррелиоза. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

«К настоящему времени проведены акарицидные обработки природных биотопов на площади 950,2 га, в том числе на открытых территориях ДДУ и школ — 49,7 га, пастбищах — 250,2 га, открытых территориях мест отдыха населения (парки, скверы, и т.д.) — 471 га, открытых станциях (лесополосы, дачные участки и т.д.) — 179,2 га»,— отметили в ведомстве.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, период активизации паразитов в Ставропльском крае продолжается.

