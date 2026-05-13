CNN: российское судно Ursa Major могло затонуть после торпедной атаки

Российское торговое судно Ursa Major, потерпевшее крушение 23 декабря 2024 года в Средиземном море, предположительно, могло затонуть в результате торпедной атаки, следует из расследования телеканала CNN. По данным испанского следствия, сообщает CNN со ссылкой на источники, возможно, была использовалась «торпеда редкого типа». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль незнаком с материалом CNN, комментировать информацию телеканала он не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ursa Major после взрыва в Средиземном море, 23 декабря 2024 года

Фото: Social Media / Reuters Ursa Major после взрыва в Средиземном море, 23 декабря 2024 года

Фото: Social Media / Reuters

Ursa Major затонуло в нейтральных водах между Испанией и Алжиром. По правому борту судна в районе машинного отделения прогремели три взрыва, причина которых официально до сих пор неизвестна. Двое членов экипажа считаются пропавшими без вести, 14 были спасены испанским судном. Владелец судна — компания «Оборонлогистика» (входит в структуру военно-строительного комплекса Минобороны России) — вскоре после инцидента заявил, что Ursa Major подверглось «целенаправленной террористической атаке» (кто мог ее осуществить, не уточнялось).

Как сообщала «Оборонлогистика», в сухогрузе обнаружили пробоину размером 50 на 50 см, а палуба была усыпана осколками. По данным собеседника CNN, капитан судна сообщил следствию, что за сутки до трагедии, 22 декабря судно по непонятным причинам замедлило ход. Испанские следователи предположили, что в этот день Ursa Major могло быть атаковано высокоскоростной «суперкавитационной» торпедой. Другие эксперты, опрошенные CNN, предположили, что эту пробоину оставила магнитная мина.

Лусине Баласян