Подростка из КБР заподозрили в незаконном обороте взрывных устройств
В отношении 19-летнего жителя Нальчика возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.
По версии следствия, взрывное устройство несовершеннолетний приобрел в апреле 2026 года и хранил его дома. На время следствия подозреваемый заключен под стражу.
По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается.