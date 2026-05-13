Подростка из КБР заподозрили в незаконном обороте взрывных устройств

В отношении 19-летнего жителя Нальчика возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, взрывное устройство несовершеннолетний приобрел в апреле 2026 года и хранил его дома. На время следствия подозреваемый заключен под стражу.

По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн