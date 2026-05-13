Школы и детские сады Липецка вернут с дистанта 14 мая

С четверга, 14 мая, школы, детские сады и учреждения культуры Липецка возвращаются к обычному режиму работы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Благодарю всех за понимание и спокойное отношение к временным мерам безопасности»,— обратился к липчанам глава региона.

Господин Артамонов также напомнил, что при действии желтого уровня сигнала «воздушная опасность» образовательные учреждения региона работают штатно. Также школы и детсады открыты, если объявлен сигнал «угроза атаки БПЛА». Уроки прекращаются, педагоги отводят детей в безопасное место, где они находятся до отмены красного уровня.

«Если сигнал застал детей до начала учебы, родители могут оставить их дома»,— уточнил губернатор.

«Ъ-Черноземье» писал, что во вторник и среду, 12 и 13 мая, образовательные учреждения Липецка не работали в формате очного обучения «в целях безопасности в связи с возможными провокациями» и в связи с угрозой массированной атаки беспилотников. Игорь Артамонов призвал жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться панике на фоне распространившихся в соцсетях призывов запасаться водой, заряжать аккумуляторы и готовить «тревожные чемоданчики».

Денис Данилов