В Дагестане после ливней невосстановленными остаются 17 из 160 дорог
На сегодняшний день в Дагестане после ливней осталось восстановить 17 из 160 дорог, работы будут завершены в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на премьер-министра Магомеда Рамазанова.
Фото: пресс-служба «Дагестанавтодор»
Ремонт поврежденных мостов осуществляется в плановом порядке. В начале 2027 года работы будут завершены.
По словам господина Рамазанова, выплаты гражданам, пострадавшим от ЧС, также находятся на строгом контроле правительства.