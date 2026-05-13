Ядерная энергетика и технологии Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 1 2 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 2 3 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 3 4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5 5 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 4 6 Национальный исследовательский университет МЭИ 6 7 Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева 8 8 Воронежский государственный университет 7 9 Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина 9 10 Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина 11 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год