Ядерная энергетика и технологии

Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 1
2 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 2
3 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 3
4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5
5 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 4
6 Национальный исследовательский университет МЭИ 6
7 Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева 8
8 Воронежский государственный университет 7
9 Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина 9
10 Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина 11
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

