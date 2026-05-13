Суд подтвердил законность штрафов за травмирование женщины на отдыхе в Анапе

Четвертый кассационный суд подтвердил законность присвоения штрафов в размере 500 тыс. руб. организаторам водного аттракциона в Анапе. В 2024 году, согласно материалам дела, пассажирка «таблетки» получила тяжелую травму позвоночника. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе судебных разбирательств было установлено, что летом 2024 года на анапском пляже «40 лет Победы» двое молодых людей осуществляли поездки на морской «таблетке» за деньги, не имея разрешительных документов. Одна из пассажирок при катании получила компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника.

Анапский районный суд признал организаторов виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Решение суда пытались обжаловать в кассационной инстанции.

Кассационный суд отклонил требование о назначении дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью. Кассация удовлетворила довод прокурора о конфискации гидроцикла и надувного аттракциона, часть дела отправили на новое рассмотрение.

Остальную часть приговора оставили без изменений. Организаторам поездки вынесли соразмерный, по заключению суда, штраф в размере 500 тыс. руб. каждому. При назначении штрафа учитывались характеристики обвиняемых, их признание вины и частичное возмещение ущерба пострадавшей женщине.

Кристина Мельникова