«Дачу Русановых» в Пятигорске включили в государственный реестр ОКН

Выявленный объект культурного наследия «Дача Русановых» в Пятигорске включен в единый государственный реестр выявленных объектов культурного наследия. Соответствующая информация опубликована на сайте управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Здание находится по адресу бульвар Гагарина, 28 и построено в 1906 году. В приказе утверждены границы территории дачи и требования к ведению деятельности в этих границах.

Наталья Шинкарева