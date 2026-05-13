Под Уфой взорвалось

В селе Нурлино Уфимского района произошел взрыв с последующим пожаром на линейной производственно-диспетчерской станции. Ранения получили три человека, их госпитализировали в Республиканский ожоговый центр. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Взрыв привел к выходу из строя резервуара. Станция является частью инфраструктуры компании «Транснефть-Урал».

ЛПДС «Нурлино» является узлом на магистральных нефтепроводах из Западной Сибири в европейскую часть России

Фото: Пресс-служба прокуратуры Башкирии ЛПДС «Нурлино» является узлом на магистральных нефтепроводах из Западной Сибири в европейскую часть России

13 мая около полудня по местному времени западнее Уфы поднялся черный столб дыма. Вскоре пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии констатировала хлопок и пожар на линейно производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) возле села Нурлино в 27 км от центра Уфы, которые вывели из эксплуатации резервуар. По данным источников телеканала «РБК Уфа», пожар произошел на резервуарном парке: на обваловке одного из нефтехранилищ загорелось сырье.

На ситуацию отреагировала прокуратура. Надзорное ведомство первым среди официальных источников сообщило о раненых. На место происшествия выехал заместитель прокурора Уфимского района Айдар Шаймарданов. Туда же направились следователи регионального управления СКР. Кроме того, на место инцидента приехал глава Уфимского района Николай Ельников.

Пожар, по данным МЧС по Башкирии, тушат 46 человек и 13 единиц техники.

Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, из-за взрыва ранения получили три человека. «Состояние двоих оценивается специалистами как крайне тяжелое, еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме»,— рассказал он, отметив, что пострадавших доставили в Республиканский ожоговый центр.

Для оценки воздействия пожара на качество воздуха спасатели госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям задействовали передвижную химико-радиометрическую лабораторию. Специалисты ведомства берут пробы воздуха для идентификации возможных химических веществ и определения их концентрации.

Конкретная причина аварии неизвестна.

Хлопок произошел во время производственного процесса, отметили в следственном управлении СКР. В МЧС сообщили о хлопке во время технологических работ.

Южнее села Нурлино находится одноименная ЛПДС, принадлежащая АО «Транснефть-Урал». В открытых источниках указано, что станция включает в себя резервуарный парк мощностью 260 тыс. куб. м и способна транспортировать 90 млн тонн нефти в год.

«Нурлино» — крупнейшая станция трубопроводной системы «Транснефть-Урал». Через нее нефть транспортируется по магистральным трубопроводам Усть-Балык—Курган— Уфа—Альметьевск и Нижневартовск—Курган—Куйбышев.

АО «Транснефть-Урал» входит в «Транснефть», является правопреемником Урало-Сибирского управления магистральных нефтепроводов. Компания эксплуатирует более 8 тыс. км нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, более 180 резервуаров общей мощностью более 2 млн куб. м. «Транснефть-Урал» обеспечивает прокачку нефти из Западной Сибири в европейскую часть России.

В августе прошлого года «Транснефть-Урал» отчиталась о завершении плановых работ по повышению надежности магистрального нефтепровода. На территории ЛПДС «Нурлино» была заменена запорная арматура.

В конце осени работники предприятия провели комплексные учения ликвидации последствий аварии: по легенде на территории станции разрушился вертикальный резервуар, из-за чего нефть перелилась через обваловку цистерны. Спустя месяц пресс-служба рассказала о перевооружении системы автоматизации пожаротушения.

На момент публикации АО «Транснефть-Урал» происшествие не комментировало.

Идэль Гумеров