На Ставрополье оптового дилера обвиняют в мошенничестве на 3 млн рублей

Жительницу ст. Григорополисской Ставропольского края обвинили в мошенничестве (ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ) при организации оптовой торговли товарами с минимальной наценкой. Фигурантка обманула 17 человек на 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2023 году обвиняемая в одном из мессенджеров создала группу «Совместная покупка» и разместила в ней объявления о продаже товаров по минимальной оптовой стоимости.

«По условиям сделки от заказчиков требовалась полная предоплата крупной партии продукции. Не получив в оговоренные сроки ни товаров, ни денег, 17 человек, обманутых обвиняемой, обратились в полицию», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн