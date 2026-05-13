Суд взыскал с виновника ДТП на Ставрополье 500 тысяч рублей за санавиацию

Кировский районный суд Ставропольского края взыскал с виновника дорожно-транспортного происшествия средства на транспортировку потерпевшей девочки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд установил, что потерпевшую с травмами бригада саннитарной авиации доставила из Кировского муниципального округа в Ставрополь. «Финансирование транспортировки пострадавшей осуществлено за счет средств бюджета. Учитывая, что затраты на оплату санитарно-авиационной эвакуации лица, пострадавшего в результате ДТП и нуждающегося в оказании медицинской помощи, понесены в результате противоправных действий ответчика, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме»,— говорится в сообщении.

С ответчика взыскано 499 тыс. руб.

Наталья Шинкарева

