Риелтора из Воронежа подозревают в мошенничестве на 50 млн рублей

Директора риелторского агентства на улице Ворошилова в Воронеже подозревают в ряде эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Следствие считает, что 60-летняя женщина получила от клиентов более 50 млн руб., после чего прекратила с ними любое общение. В полицию поступило уже 31 заявление, сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным следствия, в 2025 и 2026 годах подозреваемая убеждала клиентов агентства «инвестировать в выгодные объекты недвижимости» и предлагала оформить займы под высокие проценты. Воронежцам обещали надежные сделки и скорую прибыль. Правоохранители считают, что пострадавших в результате действий риелтора может быть значительно больше трех десятков человек, и просят жертв мошенничества связаться с правоохранительными органами.

Ведомство также опубликовало фотографию подозреваемой. Сервис поиска людей по фото определил, что на снимке с высокой долей вероятности может быть представлена некая Елена Власова, чья страница в социальной сети «ВКонтакте» уже удалена. По данным Rusprofile, женщина по имени Елена Власова является единственным собственником и директором ООО «Протон», зарегистрированного в Воронеже по адресу: улица Ворошилова, 26. Основной вид деятельности фирмы — операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (агентство недвижимости).

Накануне, 12 мая, «Ъ-Черноземье» писал, что Октябрьский районный суд Тамбова признал бывшего генерального директора ООО «Рони» Романа Шамояна виновным в особо крупном мошенничестве и назначил ему четыре года лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. По данным следствия, осужденный присвоил более 85 млн руб. при реализации проекта долевого строительства.

Денис Данилов