На Ставрополье инспектора ИК приговорили к семи годам за взятку от осужденного

Инспектора одного из исправительных учреждений Ставропольского края приговорили к семи годам колонии строго режима за взятку в 211,5 тыс. руб. за поставку сигарет осужденному (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В ходе судебного разбирательства установлено, что, получив взятку, подсудимый пронес на территорию исправительного учреждения указанную продукцию, однако передать ее осужденному не смог, поскольку был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Ставропольскому краю.

Помимо основного срока, осужденный лишен специального звания «прапорщик внутренней службы». Полученные им деньги обращены в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн