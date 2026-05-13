В Новороссийске овощи за неделю подорожали на 3-12%
В период с 4 по 12 мая в Новороссийске зафиксировали рост цен на некоторые виды овощей, внесенные в категорию социально значимых. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга управления экономического развития. Согласно актуальным данным, больше всего за неделю выросли цены на репчатый лук.
Репчатый лук подорожал с 4 по 12 мая с 49,33 руб./кг до 55,33 руб./кг, цена увеличилась на 12,6%. Свежая белокочанная капуста выросла в цене на 10,29% до 50 руб./кг вместо 45,33 руб./кг неделей ранее. Стоимость картофеля, судя по результатам мониторинга управления экономического развития мэрии Новороссийска, увеличилась на 5,06% до 55,33 руб./кг вместо 52,67 руб./кг.
Меньше всего за неделю изменились цены на морковь, индекс подорожания составил 3,30%. Стоимость 1 кг моркови достигла 62,67 руб., 4 мая она составляла 60,67 руб. Отчет управления также свидетельствует о небольшом росте цен на отечественные яблоки — в пределах 1,07% за прошедшую неделю.