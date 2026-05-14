АО «Корпорация "Галактика"»

Основана в 1987 году Николаем Красиловым, Геннадием Гацко и Дмитрием Черных. В ранние годы выполняла проекты по автоматизации управления для предприятий машиностроения, а также создавала информационно-аналитическую систему Верховного совета СССР и Съезда народных депутатов. В 1995 году компания выпустила на рынок интегрированную систему автоматизации управления предприятием «Галактика».

Сейчас «Корпорация "Галактика"» — один из крупнейших отечественных разработчиков ERP-систем (систем управления предприятиями). По данным корпорации, с 1987 года реализовано более 6,5 тыс. проектов для 1,2 тыс. клиентов ключевых отраслей российской экономики. Партнерская сеть компании насчитывает более 200 компаний.

По данным СПАРК, выручка за 2025 год выросла на 125%, до 1,1 млрд руб., чистая прибыль составила 19,5 млн руб. после чистого убытка 109,7 млн руб. в 2024 году.

Совладельцы скрыты. В 2025 году «Ведомости» писали, что совладельцами компании стали структуры, аффилированные с акционерным банком «Россия», крупнейшим акционером которого ранее называли Юрия Ковальчука.