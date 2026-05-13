В Михайловске вернули домой пропавшую 16-летнюю девушку
Следователи нашли и вернули домой пропавшую накануне 16-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служа регионального управления СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, 12 мая девочка ушла из дома и не вернулась. «Противоправных действий в отношении нее совершено не было. Все это время девушка находилась в городе Ставрополе с друзьями. Следователь СК России провел беседу с подростком об опасности самовольных уходов из дома»,— говорится в сообщении.