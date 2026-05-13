Пять поездов, связывающих Черноземье с курортами юга России, пустят в конце мая

С 22 мая Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД; обслуживает все железные дороги макрорегиона, за исключением Орловской области) запускает пять сезонных поездов, которые свяжут Черноземье с курортами юга России. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

№547/548 Белгород — Имеретинский Курорт (Сириус) — будет ходить через Старый Оскол и Валуйки.

Из Белгорода:

29 и 31 мая;

с 2 июня по 30 июля — по четным числам;

с 1 по 31 августа — по нечетным;

со 2 сентября по 8 октября — по четным.

Из Имеретинского Курорта:

с 6 июня по 30 июля — по четным числам;

с 1 по 31 августа — по нечетным;

со 2 сентября по 8 октября — по четным.

№513/514 Тамбов — Белгород — Анапа (через Воронеж):

из Тамбова: со 2 июня по 30 июля — по четным числам, с 1 по 31 августа — по нечетным;

из Анапы: с 3 июня по 31 июля — по нечетным числам, со 2 по 30 августа — по четным.

№505/506 Тамбов — Белгород — Новороссийск (через Воронеж и Лиски):

из Тамбова: с 1 июня по 31 июля — по нечетным, со 2 по 30 августа — по четным;

из Новороссийска: со 2 июня по 30 июля — по четным, с 1 по 31 августа — по нечетным.

№459/460 Тамбов — Адлер (через Воронеж и Россошь):

из Тамбова: 24, 26, 28 мая, а с 30 мая по 30 сентября — ежедневно;

из Адлера: 23, 25, 26, 28, 30, 31 мая, а с 1 июня по 29 сентября — ежедневно.

№449/450 Воронеж — Адлер:

из Воронежа: 22, 24, 30 мая;

из Адлера: 30 сентября, 1 и 2 октября.

В августе прошлого года через Черноземье запустили поезд № 575/576 Имеретинский Курорт — Москва, который связывал Воронеж и Липецк с Сочи.

