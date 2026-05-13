В Саратовской области можно будет бесплатно восстановить родительские права

В Саратовской области планируется расширить случаи оказания бесплатной юридической помощи. Соответствующую инициативу рассматривали в областной думе на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталия Гурьева сообщила, что в региональный закон «Об оказании бесплатной юридической помощи» необходимо внести изменения. Законом уже предусмотрены категории граждан, имеющих право на эту меру поддержки. Этот перечень предлагается расширить. А именно дополнить его категорией «родители, ограниченные в родительских правах или лишенные родительских прав». В случае принятия проекта закона эти граждане смогут претендовать на получение всех видов юридической помощи: правовое консультирование в письменной и устной форме, составление заявлений и других документов правового характера, а также представление их интересов в судах. Но бесплатная юридическая помощь будет оказываться только по вопросам, связанным с отменой ограничения родительских прав или восстановлением в родительских правах, которые допускаются только в судебном порядке.

Подобные изменения в региональном законодательстве соответствуют федеральным нормам.

Депутатов интересовало, сколько человек в среднем нуждается в подобной мере поддержки. Госпожа Гурьева сообщила, что за год в Саратовской области около 400 человек лишаются родительских прав. Так что едва ли за бесплатной юридической помощью обратится большее количество заявителей. По результатам прошлого года 60 родителям удалось восстановиться в правах.

Законопроект депутатами поддержан. Он будет рассматриваться на ближайшем заседании думы.

Татьяна Смирнова