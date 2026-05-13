На Ставрополье дистанционку для школьников продлили до 15 мая

В Ставропольском крае учащиеся школ, колледжей и вузов останутся на дистанционном обучении 14 и 15 мая. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также свободное посещение будет действовать в детских садах. «Решение приняли сегодня на заседании краевого оперштаба. Этого требует оперативная обстановка. Прошу земляков отнестить пониманием»,— уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, в регионе штормовое предупреждение из-за непогоды было продлено до 16 мая. На Ставрополье прогнозируются ливни и сильный ветер.

Наталья Шинкарева

