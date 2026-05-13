На Ставрополье чиновницу уволили после антикоррупционной проверки

В Лермонтове директора образовательного учреждения уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия» после антикоррупционной проверки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Правоохранители установили, что чиновница предоставила неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 2023 года по 2024 год. В частности, руководитель не указала сведения о наличии у нее кредитных обязательств, а также скрыла сведения о 13 банковских счетах, на которых находились «значительные средства» и по которым проходили крупные суммы денег.

Прокуратура внесла представление в муниципалитет.

Константин Соловьев

