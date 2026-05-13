Суд смягчил наказание центру судоремонта по делу об опрокидывании крана в Севастополе

Арбитражный суд Севастополя смягчил наказание для АО «ЦС "Звездочка"» — собственника плавучего крана проекта «ПК-400», затонувшего в акватории города в конце октября прошлого года. Вместо ранее назначенного штрафа предприятию вынесено предупреждение, передает служба новостей ForPost.

Поводом для разбирательства стало нарушение сроков подготовки документации по подъему затонувшего плавкрана, который, как указано в материалах дела, представляет угрозу безопасности мореплавания. Ранее предприятие было оштрафовано на 300 тыс. руб.

Согласно судебным материалам, документация должна была быть разработана до 26 декабря 2025 года. Однако накануне истечения срока компания обратилась с просьбой перенести его до 26 марта 2026 года. При этом действующее законодательство не предусматривает возможности продления таких сроков.

Плавкран опрокинулся во время испытаний грузового устройства. В результате происшествия погибли три человека, еще более 20 получили травмы.

Рассматривая жалобу, арбитражный суд не отменил само постановление о привлечении к ответственности, однако учел значимость деятельности судоремонтного предприятия, его финансовое положение и обстоятельства дела, заменив административный штраф предупреждением.

Вячеслав Рыжков