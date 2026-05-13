G. LOVE — бренд, созданный в 2019 году в Москве косметическими химиками Борисом Городничевым и Оксаной Ивановой. Создатели активно популяризируют идею влияния на здоровье через уход за кожей. G. LOVE — это микс из мультифункциональных продуктов, комфортных текстур и яркой упаковки с паттерном ручной работы. Бестселлеры бренда: ночной биоритмический бальзам для лица, барьерный крем-флюид, крем-корректор против несовершенств. Ключевые ингредиенты: биотехнологические растительные активы (пептиды, экзосомы, кислоты, витамины, церамиды).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: G.LOVE Фото: G.LOVE