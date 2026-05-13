Астраханка через суд добилась страховой выплаты за аварийное жилье

Трусовский районный суд Астрахани признал незаконным отказ страховой компании в выплате по ипотечному страхованию из-за конструктивного дефекта дома. Астраханка, застраховавшая квартиру в здании, позже признанном аварийным, добилась решения в свою пользу, сообщили в пресс-службе инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд обязал страховую выплатить астраханке за аварийную квартиру

Фото: Трусовский районный суд Астрахани Суд обязал страховую выплатить астраханке за аварийную квартиру

Фото: Трусовский районный суд Астрахани

Страховщик мотивировал свой отказ тем, что аварийное состояние дома 1957 года постройки вызвано естественным износом, а не конструктивным дефектом. Строительно-техническая экспертиза показала, что несущие конструкции утратили способность выдерживать нагрузку из-за использования бетона низкой марки М35-М50 вместо требуемой М100. Эти нарушения при проектировании и возведении здания соответствуют страховому риску «конструктивный дефект».

Суд указал, что получение компенсации от администрации за изъятие жилья для муниципальных нужд не освобождает страховую компанию от обязательств по договору. Правовая позиция, согласно которой страховое обязательство является самостоятельным, ранее была подтверждена Верховным Судом Российской Федерации в определении от 20 февраля 2024 года.

Решение первой инстанции, признавшее отказ в выплате незаконным, было оставлено без изменения судебной коллегией по гражданским делам Астраханского областного суда.

Марина Окорокова