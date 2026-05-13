«Не пошел Филимонов в церковь и перед игрой со сборной Украины»

Знаменитый футбольный матч Россия — Украина, который в 1999 году завершился вничью 1:1 и не пустил нашу команду на Евро-2000, разбирали по косточкам много раз. Причины невероятной ошибки вратаря Александра Филимонова после удара Андрея Шевченко тоже назывались разные: мокрый мяч, неправильный выбор позиции.

Но то, что произошло перед игрой, вспоминают нечасто. Дело в том, что вратарь нашей команды всегда был атеистом. Он честно высказывал свою позицию и никогда не ходил в церковь вместе с игроками — ни в «Спартаке», ни в сборной. При этом Александр Владимирович уточнял, что не относится к этому агрессивно и может зайти в любой храм по случаю. Но открыто говорил: «Не верю я в Бога».

Не пошел Филимонов в церковь и перед игрой с Украиной, а во время матча пропустил мяч, который фактически разрушил его карьеру. Все это стало известно уже значительно позже. Сам вратарь по-прежнему считает произошедшее совпадением. В одном из интервью он сказал: «Не пропусти я тот гол, никто бы вообще об этом не вспомнил». Скорее всего, это так, ведь десятки футболистов, которые крестятся перед игрой, забываются, а Филимонова помнят до сих пор.

Надо сказать, что история с ошибкой в том матче не изменила взглядов голкипера на жизнь. По крайней мере, в своих немногочисленных интервью он подчеркивает, что не приемлет показной веры и считает религию глубоко личным делом, а не ритуалом.

Владимир Осипов