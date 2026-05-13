Даже изнурительная тренировка может показаться мозгу простой, а телу — более эффективной. Для этого нужен лишь один ингредиент — грамотно составленный плейлист. Ученые из университета Ювяскюля провели простой эксперимент: испытуемые крутили педали велотренажера, а в их ушах звучала любимая ритмичная музыка.

По сравнению с занятием, которое прошло в тишине, участники в среднем выдохлись на шесть минут позже. При этом частота пульса была идентичной в обоих случаях. Это говорит о том, что физически организм работал одинаково — и с музыкой, и без нее. То есть любимый плейлист не делает человека сильнее и не облегчает работу напрямую. Он лишь влияет на восприятие нагрузки.

Во-первых, знакомые треки отвлекают от неприятных ощущений, и мы меньше фокусируемся на усталости. Во-вторых, они помогают держать темп, делая его стабильнее. К тому же та самая любимая музыка, под которую так приятно идти по городу, представляя себя героем фильма, создает ощущение движения и дарит мотивацию.

Авторы подчеркивают: это простой и бесплатный способ увеличить количество тренировок. Для тех, кто идет в зал с невероятной тоской, он может быть особенно важен. Выше шанс, что занятия станут привычкой.

А недавно и японские ученые проводили похожий эксперимент, в ходе которого выяснили, что яркая и драйвовая музыка заставляет спортсменов бежать быстрее, а после тренировки чувствовать себя счастливее. Правда, в основном это действует только на женщин.

Анна Кулецкая