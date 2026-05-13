За год средняя стоимость апартаментов в Крыму выросла на 16%

За период с марта 2025 по март 2026 года средняя стоимость апартаментов в Крыму выросла на 16%, при этом в отдельных локациях рост оказался значительно выше и достиг почти 90%. Об этом говорится в совместном исследовании ГК «Квартал» и «НДВ Супермаркет недвижимости» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»). Аналитики отмечают, что изменение ценовой динамики постепенно влияет на структуру спроса, смещая интерес покупателей в сторону менее традиционных, но более перспективных направлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наиболее выраженный рост зафиксирован в Ялте: стоимость апартаментов с отделкой и меблировкой увеличилась на 89% и достигла 546 тыс. руб. за кв. м. Средний бюджет сделки вырос более чем вдвое — до 20,7 млн руб. При этом число сделок сократилось на 55%, что может свидетельствовать о перегреве сегмента: рост цен опережает платежеспособный спрос, и часть покупателей либо откладывает приобретение, либо переориентируется на другие локации.

В качестве альтернативных направлений эксперты выделяют Евпаторию и Саки. Здесь сосредоточено 8,47 тыс. лотов против 1,3 тыс. в Ялте, а объем предложения за год увеличился на 75%. Средняя цена квадратного метра выросла на 20%, до 451 тыс. руб., средний бюджет сделки — на 15%, до 19,4 млн руб.

В Севастополе объем предложения увеличился более чем в пять раз — с 178 до 1112 лотов. При росте цен на 35% средний бюджет снизился на 4%, до 24,6 млн руб., что связано с уменьшением средней площади объектов — с 72 до 51 кв. м.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором конкуренции на рынке становится не только локация, но и модель управления объектами. По словам руководителя департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елены Чегодаевой, значительная доля проектов в Крыму относится к формату апарт-отелей с опциональным доверительным управлением, что может нести риски для операционной устойчивости при недостаточном объеме подписанных договоров.

В свою очередь руководитель девелоперских проектов ГК «Квартал» Юрий Цукер отмечает постепенный переход рынка к всесезонной модели, где приоритет получают проекты с обязательным доверительным управлением, обеспечивающим стабильную загрузку и единые стандарты сервиса. По его оценке, рынок апартаментов в Крыму становится более зрелым, а спрос постепенно смещается в новые локации из перегретых сегментов.

Вячеслав Рыжков