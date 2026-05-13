Летом в Борисовке запустят новую трансформаторную подстанцию

В селе Борисовка под Новороссийском планируют достроить новую трансформаторную подстанцию в июне этого года, сообщил глава города Андрей Кравченко на планерном совещании в мэрии.

Трансформаторную подстанцию строят для усиления подачи энергоснабжения в районе улиц Генерала Букретова, Владимира Трубецкого, Генерала Краснопевцева и Вербовой. Мощность подстанции составит 630 кВА. Андрей Кравченко подчеркнул, что запуск новой ТП позволит разгрузить существующие линии электропередач.

Траншея для укладки нового силового кабеля прорыта на 78%. Работы планируют завершить в конце июня.

Мэр Новороссийска также заявил, что в текущем году в городе планируется провести работы по устройству, ремонту и проектированию систем ливнеотведения на 74 объектах. 15 объектов находятся на этапе проектирования. На 54 адресах полностью перестроят ливневые системы, еще пять объектов отремонтируют.

София Моисеенко