Двоих жителей Новороссийска задержали по подозрению в передаче ВСУ данных о военных объектах

В Новороссийске сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали двух местных жителей, подозреваемых в передаче сведений о военных объектах, расположенных в бухте города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным спецслужбы, фигуранты фотографировали объекты и фиксировали их координаты, а также собирали информацию об одной из воинских частей. Кроме того, им вменяется нанесение граффити с символикой террористической организации в различных районах города.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Они заключены под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков

