В Новороссийске задержаны подозреваемые в передаче ВСУ данных о военных объектах

В Новороссийске сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали двух местных жителей, подозреваемых в передаче данных о военных объектах в бухте города. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным следствия, молодые люди осуществляли фотофиксацию объектов и передавали их координаты, а также собирали сведения об одной из воинских частей. Кроме того, им вменяется нанесение в различных частях города граффити с символикой террористической организации.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Фигуранты заключены под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.

