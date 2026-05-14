Сергей Меламед — о том, как ИИ и отраслевая логика меняют бизнес

15 мая в Липецке пройдет бизнес-форум «Сила предпринимательских объединений». В рамках мероприятия выступит Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и микро-бизнес» Сбербанка. О чем именно пойдет речь на его выступлении, спикер рассказал накануне форума.

Сергей Меламед пояснил, что макроэкономическая ситуация на рынке требует от бизнеса принципиально новой логики действий. Предпринимателю нужно быть готовым к постоянному развитию, адаптироваться к новому времени и перестраивать работу с клиентами. Основа такого подхода — желание меняться.

Одним из главных направлений ежедневной поддержки спикер назвал развитие отраслевых решений, которые Сбер продолжает масштабировать. Речь идет об уникальных инструментах для разных секторов: оптовая и розничная торговля, сфера услуг, транспорт, недвижимость, производство, ЖКХ, строительство. Также есть готовые решения для ресторанного бизнеса, участия в тендерах и интернет-торговли.

Отдельное место в предстоящем выступлении 15 мая займут технологии и искусственный интеллект. По убеждению Сергея Меламеда, технологии открывают новые горизонты для решения бизнес-задач, а ИИ-решения становятся новой платформой продуктивности предпринимателя. Когда банк запускал ИИ-ассистента на базе нейросетевой модели ГигаЧат в СберБизнес, он помогал с точечными задачами: анализировать продажи, готовить документы, искать информацию. Сегодня это цифровой партнер, доступный 3 млн клиентов. Он уже сам предлагает помощь — например, с выходом на маркетплейс, созданием интернет-магазина за 5 минут, открытием розничной точки (кафе, ресторан), участием в госзакупках и тендерах.

«Это новый формат взаимодействия, когда искусственный интеллект не ждет вопроса, а сам генерирует идеи. Мы живем в новой реальности: ИИ не усложняет работу предпринимателя — наоборот, упрощает ее. Такие подсказки дают реальную точку роста, ускоряют решения, снижают нагрузку и позволяют сфокусироваться на развитии,— отмечает Сергей Меламед.— Сбер предоставляет возможность обучения по внедрению и использованию ИИ-агентов в бизнес-процессах. Можно выбрать удобный для себя формат, например, интенсивы по искусственному интеллекту в «Школе 21» с отработкой практических навыков или онлайн курс для самостоятельного внедрения»