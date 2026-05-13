Штормовое предупреждение из-за непогоды продлили на Ставрополье

В Ставропольском крае до конца суток 13 мая, а также 14, 15 и 16 мая действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, в регионе местами ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в регионе ввели режим повышенной готовности в связи с непогодой. Кроме того, 12 и 13 мая учеников школ и учреждений профессионального образования перевели на дистанционную форму обучения.

Наталья Шинкарева