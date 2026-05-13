Вечерние учения со стрельбами пройдут в Новороссийске

В порту Новороссийска состоятся вечерние учения со стрельбами 14 мая, об этом уведомили в пресс-службе администрации города. Стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Учения новороссийской военно-морской базы будут проводиться в период с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта. В ходе тренировочных мероприятий НВМБ отработает практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

В администрации Новороссийска напомнили, что во время проведения учебных стрельб в порту запрещается движение маломерных судов и плавательных средств. Ограничения распространяются на все суда, в том числе прогулочные и спортивные. Под запретом занятия спортом на воде, любые виды подводных работ и водолазные спуски.

София Моисеенко